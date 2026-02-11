  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra Ucraina: le elezioni si terranno solo dopo il cessate il fuoco e le garanzie di sicurezza

SDA

11.2.2026 - 19:49

Il presidente frena sulle indiscrezioni odierne.
Il presidente frena sulle indiscrezioni odierne.
Keystone

L'Ucraina organizzerà le elezioni solo dopo un «cessate il fuoco» e l'ottenimento di «garanzie di sicurezza»: lo afferma il presidente Volodymyr Zelensky.

Keystone-SDA

11.02.2026, 19:49

11.02.2026, 19:54

«Ho parlato di elezioni molte volte: le terremo quando saranno garantite tutte le necessarie garanzie di sicurezza», ha sottolineato Zelensky parlando con i giornalisti come riporta Rbc.

Secondo lui, la questione delle elezioni viene sollevata «da un partner o dall'altro». L'Ucraina stessa non ha mai sollevato la questione. Ma c'è la volontà di avviare un processo del genere. «È molto semplice: stabilire un cessate il fuoco e ci saranno le elezioni. È una questione di sicurezza», ha affermato il capo di Stato ucraino.

Il presidente ha chiarito che gli Stati Uniti non minacciano l'Ucraina con la revoca delle garanzie di sicurezza e non collegano questa decisione alla questione elettorale.

Oggi, citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione, il Financial Times ha reso noto che Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. Secondo quanto riferito, l'amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa.

I più letti

Alberto Tomba critica gli organizzatori dei Giochi: «Thoeni doveva accendere il braciere»
Ecco gli incredibili numeri della storica prima olimpica di Franjo von Allmen
Finta dottoressa estetica continua a lavorare... ma come life e neuro coach
Ecco le immagini da Niscemi, il paese italiano che sta pian piano crollando nel vuoto
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»

La guerra in Ucraina

Indiscrezioni. «Il 24 febbraio il presidente ucraino Zelensky annuncerà elezioni e referendum»

Indiscrezioni«Il 24 febbraio il presidente ucraino Zelensky annuncerà elezioni e referendum»

Guerra in Ucraina. Almeno 3 bambini e un adulto uccisi in un raid russo nel Kharkiv

Guerra in UcrainaAlmeno 3 bambini e un adulto uccisi in un raid russo nel Kharkiv

Guerra in Ucraina. Cremlino: contatti con la Francia per avviare un dialogo

Guerra in UcrainaCremlino: contatti con la Francia per avviare un dialogo

Altre notizie

Stati Uniti. Trump ha ritirato la Guardia Nazionale da quasi tutte le città

Stati UnitiTrump ha ritirato la Guardia Nazionale da quasi tutte le città

Stati Uniti. Bondi: «Epstein un mostro, sono dispiaciuta per le vittime»

Stati UnitiBondi: «Epstein un mostro, sono dispiaciuta per le vittime»

Francia. Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese

FranciaParigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese