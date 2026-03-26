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Guerra in Ucraina Zelensky: «Garanzie di sicurezza USA solo se cederemo il Donbass»

SDA

26.3.2026 - 07:16

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Keystone

Gli Stati Uniti hanno subordinato la loro offerta di garanzie di sicurezza necessarie per un accordo di pace in Ucraina alla cessione da parte di Kiev dell'intera regione del Donbass alla Russia. Lo ha dichiarato Volodymyr Zelensky in un'intervista a Reuters.

Keystone-SDA

26.03.2026, 07:16

26.03.2026, 07:53

«Gli americani sono pronti a finalizzare le garanzie ad alto livello non appena l'Ucraina sarà pronta a ritirarsi dal Donbass», ha affermato il presidente ucraino, avvertendo che un tale ritiro comprometterebbe la sicurezza sia dell'Ucraina sia, per estensione, dell'Europa.

Lo scorso gennaio, il Financial Times aveva riferito in esclusiva, citando fonti, che l'amministrazione Trump aveva fatto sapere all'Ucraina che le garanzie di sicurezza americane sarebbero state subordinate a un accordo di pace con la cessione della regione orientale ucraina rivendicata da Mosca, tuttavia la Casa Bianca aveva smentito categoricamente parlando di indiscrezioni «totalmente false». Sempre a gennaio, Zelensky aveva dichiarato che il documento sulle garanzie di sicurezza tra Ucraina e Stati Uniti era «pronto al 100%» e in attesa di essere firmato. Ieri, a seguito dei colloqui tra funzionari statunitensi e ucraini a Miami, ha affermato che c'era ancora del lavoro da fare.

Parlando ancora a Reuters online, il leader di Kiev ha affermato che con gli Stati Uniti ora concentrati sul proprio conflitto con l'Iran, il presidente Trump sta esercitando pressioni sull'Ucraina nel tentativo di porre rapidamente fine alla guerra scatenata dall'invasione russa del 2022. «Il Medio Oriente ha sicuramente un impatto sul presidente Trump e credo anche sulle sue prossime mosse. Il presidente Trump, purtroppo, a mio parere, continua a scegliere una strategia che esercita maggiore pressione sulla parte ucraina», ha dichiarato.

Zelensky sostiene che la Russia – che ha costantemente rivendicato i territori del Donbass ancora sotto il controllo ucraino – scommette sul fatto che Washington perderà interesse nei colloqui e si sfilerà dal negoziato.

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