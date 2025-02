L'accordo sarebbe stato pronto a livello ministeriale. Keystone

Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver rifiutato l'accordo con Washington sulle terre rare. Il presidente ucraino ha sottolineato che l'accordo «deve essere collegato con le garanzie di sicurezza».

«L'accordo – ha detto il leader ucraino, come riporta Rbc Ukraina – era pronto a livello ministeriale. Ma io sono il presidente e avrò un'influenza sulla qualità di questo documento. Ed è per questo che non ho lasciato che i ministri firmassero l'accordo, perché non è pronto, secondo me. Non è ancora pronto a proteggere i nostri interessi», ha detto.