Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (foto d'archivio) Keystone

L'Ucraina «non esclude alcun formato che possa portare a un cessate il fuoco e, alla fine, a una vera pace». Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Keystone-SDA SDA

«Fermare le uccisioni è il primo obiettivo, sono grato a tutti coloro che sono concentrati su questo scopo e ci aiutano a muoverci verso la fine della guerra», aggiunge Zelensky, commentando l'attacco su un autobus denunciato oggi dagli ucraini.

«Insistiamo su un cessate il fuoco immediato, completo e senza condizioni», aggiunge Zelensky. «Questo – prosegue – era la proposta avanzata dagli Stati Uniti l'11 marzo, ed era assolutamente ragionevole. Questo è assolutamente possibile, ma solo se la Russia mette fine alle uccisioni».

Il presidente ucraino sottolinea che durante la tregua di Pasqua si è «ridotta l'intensità delle ostilità e non ci sono stati allarmi aerei». «L'Ucraina – ha insistito – ha proposto di estendere questo stato di silenzio per almeno 30 giorni. Siamo anche pronti a un cessate il fuoco immediato per gli obiettivi civili, e lo abbiamo annunciato ripetutamente».