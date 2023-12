Quella della difesa dell'Ucraina "è una delle più grandi cause dei nostri tempi, il nostro sostegno è incrollabile", ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin. (Immagine d'archivio dello scorso mese) Keystone

«La guerra della Russia contro l'Ucraina è in realtà una guerra contro tutta l'Europa libera».

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington, sottolineando che il capo del Cremlino Vladimir «Putin vuole dividere l'Europa per la prima volta dalla caduta del muro di Berlino».

Zelensky ha pronunciato un discorso alla National Defense University. Prima di lui si era espresso il segretario alla difesa statunitense Lloyd Austin.

«Putin deve perdere (...). L'Ucraina non crollerà e così l'Europa non crollerà, siamo l'ultima frontiera ad est», ha sottolineato il presidente ucraino, ammonendo che lo «zar» «deve essere fermato all'inizio», prima che minacci altri paesi, come quelli Baltici. «Il mondo ci guarda», ha sottolineato.

Zelensky: ritardi al Congresso fanno gioco di Putin

«I ritardi a Capitol Hill sono quello che vuole Vladimir Putin. Quei ritardi gli fanno credere che la libertà e la democrazia siano al collasso», ha aggiunto, sottolineando che il leader del Cremlino «sta cercando alleati all'estero e anche negli Usa, con la disinformazione».

Austin: sostegno statunitense a Ucraina incrollabile

Quella della difesa dell'Ucraina «è una delle più grandi cause dei nostri tempi, il nostro sostegno è incrollabile», ha detto il capo del Pentagono Austin.

«Zelensky e L'Ucraina sono esempio vivente di patriottismo e della lotta di un paese per la sua libertà», ha aggiunto il segretario alla difesa degli Usa.

Austin: difenderemo alleati Nato dalla Russia

«Siamo determinati ad aiutare l'Ucraina e ad evitare che la Russia aggredisca qualche altro paese, inclusi i nostri alleati della Nato. Se non reagiamo adesso all'aggressione del Cremlino, ci troveremo ad affrontare nuove bagni di sangue in futuro», ha anche detto. «L'America sarà più sicura se aiuteremo Kiev a difendere la sua libertà», ha sottolineato.

Conservatori ungheresi e repubblicani dissentono

Intanto c'è un tentativo di saldatura tra le due sponde dell'Atlantico tra chi rema contro nuovi aiuti a Kiev. Alcuni alleati del premier ungherese di estrema destra Viktor Orbán tengono oggi un incontro a porte chiuse con esponenti repubblicani a Washington, con l'obiettivo di mettere fine al sostegno militare statunitense all'Ucraina, scrive il quotidiano britannico The Guardian.

Promotori dell'evento di due giorni, ospitato dal think tank conservatore della Heritage Foundation, sono membri dell'Hungarian Institute of International Affairs (istituto ungherese degli affari internazionali) e personale dell'ambasciata magiara a Washington.

SDA