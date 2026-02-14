  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Zelensky: «Incontrerò Rubio e stasera, parlerò con Witkoff e Kushner»

SDA

14.2.2026 - 18:54

Zelensky oggi a Monaco.
Zelensky oggi a Monaco.
Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto una conferenza stampa a margine della Conferenza di Monaco, riferendo che dovrà incontrare oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio.

Keystone-SDA

14.02.2026, 18:54

14.02.2026, 19:26

In serata è prevista anche una telefonata con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Lo riporta il Guardian.

Il presidente ucraino ha sottolineato che il suo capo negoziatore ed ex ministro della Difesa Rustem Umerov parla con gli inviati Usa «diverse volte al giorno», sottolineando l'importanza di interagire con gli Stati Uniti attraverso tutti i canali possibili per garantire che nessuno possa dire che gli ucraini stanno rallentando i colloqui.

Zelensky ha anche parlato delle sue aspettative per i negoziati di Ginevra della prossima settimana, affermando di essere rimasto sorpreso dalla decisione della Russia di cambiare il capo della sua delegazione dopo i primi due round e affermando che potrebbe essere una strategia per ritardare le decisioni.

Il leader ucraino comunque conta sul fatto che gli americani continueranno i colloqui e non lasceranno che la Russia li costringa a riaprire questioni precedentemente risolte.

Zelensky ha precisato che Ucraina, Stati Uniti e Russia discuteranno della missione di monitoraggio in caso di cessate il fuoco.

«Sul piano militare, devono accettare una missione di monitoraggio e come funzionerebbe se la guerra finisse, ovvero monitorare il cessate il fuoco», ha affermato il leader ucraino. Zelensky ha anche aggiunto che l'Ucraina solleverà la questione di una tregua energetica, ma non può discuterne pubblicamente i dettagli in questa fase.

I più letti

L'ex snowboarder Tanja Frieden: «Avrei restituito la medaglia d'oro per salvare la relazione»
In Francia un ragazzo di destra ucciso di botte da un gruppo che proteggeva una conferenza di La France Insoumise
Zurbriggen e l'incidente mortale fra le due manche a Calgary: «Quel bronzo vale quanto l'oro»
I campioni olimpici francesi di danza su ghiaccio investiti dalle polemiche, ecco perché
Sale il bilancio dei feriti nell'esplosione al carnevale di Bagnes

Altre notizie

Politica. In Francia un ragazzo di destra ucciso di botte da un gruppo che proteggeva una conferenza di La France Insoumise

PoliticaIn Francia un ragazzo di destra ucciso di botte da un gruppo che proteggeva una conferenza di La France Insoumise

Oppositore a Putin. Cinque Paesi europei contro Putin: «Navalny ucciso col veleno della rana»

Oppositore a PutinCinque Paesi europei contro Putin: «Navalny ucciso col veleno della rana»

Atlantico del Nord. Starmer cambia strategia e invia la portaerei Prince of Wales nel Nord Atlantico

Atlantico del NordStarmer cambia strategia e invia la portaerei Prince of Wales nel Nord Atlantico