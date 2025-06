Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha in programma di incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine del vertice Nato, oggi e domani all'Aia nei Paesi Bassi. Lo riporta Sky News.

Keystone-SDA SDA

«Sì, sto pianificando. Non so come sarà. Le squadre stanno lavorando, sì, ma ci incontreremo», ha detto il presidente ucraino.