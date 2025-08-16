  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo il vertice in Alaska Zelensky incontrerà Trump lunedì a Washington

SDA

16.8.2025 - 10:15

A Washington ci sarà un nuovo incontro fra Trump e Zelensky.
A Washington ci sarà un nuovo incontro fra Trump e Zelensky.
Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che lunedì incontrerà Donald Trump a Washington.

Keystone-SDA

16.08.2025, 10:15

16.08.2025, 10:40

Il riassunto dell'incontro. Trump: «Grandi progressi ma nessun accordo». Poi annulla il pranzo con Putin, che si mostra raggiante

Il riassunto dell'incontroTrump: «Grandi progressi ma nessun accordo». Poi annulla il pranzo con Putin, che si mostra raggiante

«Lunedì incontrerò il Presidente Trump a Washington Dc, per discutere tutti i dettagli relativi alla fine delle uccisioni e della guerra. Sono grato per l'invito», ha scritto su X il presidente ucraino dopo essere stato informato dal presidente Usa sull'esito del vertice con Putin in Alaska.

«Sosteniamo la proposta del Presidente Trump di un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. L'Ucraina sottolinea che le questioni chiave possono essere discusse a livello di leader e che un formato trilaterale è adatto a questo scopo», ha aggiunto Zelensky.

Cosa dicono i media. «Vergognoso», «imbarazzante», «la reputazione di Trump ne risentirà»: ecco le reazioni al vertice

Cosa dicono i media«Vergognoso», «imbarazzante», «la reputazione di Trump ne risentirà»: ecco le reazioni al vertice

La «lunga telefonata» tra Trump e Zelensky è stata confermata dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, la quale ha precisato che il contatto è avvenuto quando il tycoon era ancora a bordo dell'Air Force One, nel viaggio di ritorno da Anchorage.

Trump è sbarcato a Washington alle 02.45 ora locale (le 08.45 in Svizzera) senza rispondere alle domande dei giornalisti.

Leader europei informati

Anche i principali leader europei sono stati informati dell'esito dell'incontro.

Alla riunione di debrief con Trump hanno partecipato la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, la numero uno della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, il finlandese Alexander Stubb, il polacco Karol Nawrocki, il primo ministro britannico, Keir Starmer, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff.

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Il principe Andrea sbotta anche contro gli operai del Great Park: «Che diavolo state facendo?!»
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video
«Vergognoso», «imbarazzante», «la reputazione di Trump ne risentirà»: ecco le reazioni al vertice
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi

Altre notizie

Medio Oriente. Hamas potrebbe accettare un accordo parziale sugli ostaggi

Medio OrienteHamas potrebbe accettare un accordo parziale sugli ostaggi

Maltempo. In Pakistan sale a almeno 307 morti il bilancio dei nubifragi

MaltempoIn Pakistan sale a almeno 307 morti il bilancio dei nubifragi

Dalla Germania. Il vicepresidente del Parlamento tedesco consiglia alla Svizzera di aderire all'Ue: «I piccoli Stati sono vulnerabili»

Dalla GermaniaIl vicepresidente del Parlamento tedesco consiglia alla Svizzera di aderire all'Ue: «I piccoli Stati sono vulnerabili»