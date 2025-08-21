Guerra in UcrainaZelensky: «Incontro con Putin forse in Svizzera, Austria o Turchia»
21.8.2025 - 09:44
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l'incontro con il russo Vladimir Putin potrebbe tenersi in Svizzera, Austria o Turchia.
«Svizzera, Austria, siamo d'accordo... Per noi la Turchia è un Paese della Nato e fa parte dell'Europa. E non siamo contrari», ha affermato in merito alle possibili sedi, in dichiarazioni rilasciate stamattina ai media.