Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Keystone

Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, l'Ucraina si sta avvicinando al momento in cui la controffensiva può prendere ritmo: lo ha affermato intervenendo in videoconferenza all'Aspen Security Forum, come riporta Ukrinform.

«L'Ucraina sta avanzando sul campo di battaglia, liberando i suoi territori passo dopo passo, avvicinandosi al momento in cui le azioni di controffensiva potrebbero accelerare». «Capisco che è sempre meglio che la vittoria arrivi prima. Ma non buttiamo la gente sulle mine e sotto i carri armati, letteralmente. Io credo nella nostra vittoria», ha detto Zelensky.

Dal canto suo il ministero della Difesa di Kiev afferma che l'Ucraina ha ora l'iniziativa militare sull'intera linea del fronte. «Lungo l'intera linea, a prescindere da ciò che dicono i russi, che hanno cercato di fare qualcosa nella zona di Kupyansk con un tentativo disperato di allontanare in qualche modo le nostre forze, l'iniziativa è ora dalla nostra parte», ha dichiarato il vice ministro della Difesa Volodymyr Gavrylov, citato da Unian, sottolineando che «questo è importante per gli alleati, soprattutto dal punto di vista militare».

