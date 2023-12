Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla conferenza stampa di fine anno Keystone

«L'Ucraina sarà la prossima stella sulla bandiera dell'Ue». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella odierna conferenza stampa di fine anno, facendo riferimento all'immagine della bandiera dell'Unione posizionata sull'enorme schermo dietro di lui.

Lo riporta la Bbc. Rispondendo a una domanda dei giornalisti, Zelensky ha detto che l'esercito ucraino ha chiesto di mobilitare nelle forze armate altre 450-500'000 persone, ma «la questione è molto delicata».

Zelensky ha poi aggiunto che una così grande mobilitazione di manodopera costerebbe moltissimo: «Dove prendiamo i fondi?», ha sottolineato. Il leader ucraino si è poi detto «fiducioso», che gli Stati Uniti e l'Europa non deluderanno l'Ucraina in termini di sostegno.

Il presidente ucraino, sempre nel corso della conferenza stampa ha affermato che il 2023 è stato un anno difficile, ma la Russia non è riuscita a ottenere alcun risultato. Zelensky – riporta la Bbc – ha allo stesso tempo riconosciuto di non sapere quando finirà il conflitto, e comunque ha respinto l'idea che il Paese si stia dirigendo verso la sconfitta.

L'Ucraina – ha assicurato Zelensky – riceverà «diversi» nuovi sistemi di difesa aerea Patriot americani, preziosi per contrastare gli attacchi dalla Russia. «Non dirò il numero, ma diversi sistemi Patriot saranno inviati in Ucraina per proteggere il nostro Paese durante l'inverno», ha affermato.

SDA