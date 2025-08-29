  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Zelensky: «Mosca decida entro lunedì se vuole partecipare a un incontro bilaterale»

SDA

29.8.2025 - 15:19

La pazienza del presidente ucraino è quasi finita.
La pazienza del presidente ucraino è quasi finita.
Keystone

L'Ucraina e i suoi alleati hanno concordato di attendere fino a lunedì 1° settembre «affinché la Russia dimostri una reale volontà e prontezza a partecipare a un incontro bilaterale per porre fine all'invasione dell'Ucraina».

Keystone-SDA

29.08.2025, 15:19

29.08.2025, 16:08

È la scadenza indicata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un briefing da Kiev con la stampa, riportato dal Guardian. Zelensky ha affermato che «si aspetta una risposta dai partner se la Russia non si muoverà entro questa scadenza».

Nel giorno dell'incontro a New York tra ucraini e americani sulle garanzie di sicurezza, Zelensky ha anche dichiarato che le discussioni dovrebbero essere «urgentemente» portate a livello di leader, aggiungendo che vorrebbe che gli alleati ratificassero le garanzie attraverso i rispettivi Parlamenti.

«Vogliamo garanzie di sicurezza giuridicamente vincolanti. Non vogliamo (un altro) Memorandum di Budapest», ha detto, riferendosi all'accordo del '94 in cui Kiev ha rinunciato al suo arsenale nucleare.

I più letti

Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
Colpo di scena: George Clooney non sarà a Venezia, fermato da un malore
Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare
Il sorteggio di Champions League non dà favori al PSG: ecco tutti i match
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?

Altre notizie

Nucleare. Mosca: «Con le sanzioni europee all'Iran c'è il rischio di un'altra tragedia»

NucleareMosca: «Con le sanzioni europee all'Iran c'è il rischio di un'altra tragedia»

Argentina. Attaccata la carovana della sorella di Milei

ArgentinaAttaccata la carovana della sorella di Milei

Partnership. Una delegazione del Congresso USA in visita a Taiwan

PartnershipUna delegazione del Congresso USA in visita a Taiwan