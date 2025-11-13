  1. Clienti privati
Ucraina Zelensky: «Mosca prepara una grande guerra entro 5 anni in Europa»

SDA

13.11.2025 - 13:05

Volodymyr Zelensky mette in guardia l'Europa sull'industria militare russa e sulle possibili mire espansionistiche di Mosca. (Foto archivio)
Volodymyr Zelensky mette in guardia l'Europa sull'industria militare russa e sulle possibili mire espansionistiche di Mosca. (Foto archivio)
Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia un nuovo allarme sull'espansionismo russo: secondo il leader di Kiev, Mosca non avrebbe alcuna intenzione di fermarsi e starebbe preparando una «grande guerra» sul continente europeo entro il 2029 o il 2030.

Keystone-SDA

13.11.2025, 13:05

13.11.2025, 13:12

In un'intervista a Bloomberg TV, Zelensky ha esortato l'Occidente ad aumentare la pressione sul Cremlino, tagliando i flussi finanziari e militari che ne sostengono lo sforzo bellico.

«È necessario aumentare la pressione sulla Russia. Considerando la situazione sul campo di battaglia, non vediamo che Mosca voglia fermarsi. Il problema è che, quando guardiamo all'industria militare russa, vediamo che stanno aumentando la loro produzione. E, secondo le nostre stime, vogliono continuare questa guerra», ha dichiarato Zelensky a Bloomberg TV.

«Dobbiamo riconoscere che vogliono una grande guerra, si stanno preparando per essere in grado, nel 2029 o 2030 di iniziare un grande conflitto sul continente europeo», ha aggiunto.

«Credo che dobbiamo pensare a come fermarli ora in Ucraina. Ma anche fare tutto il possibile per ridurre le loro capacità. Non dare loro i soldi che possono ancora ottenere dalle risorse energetiche. E non fornire loro armi», sostiene il leader ucraino.

