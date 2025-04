Volodymyr Zelensky ha condannato l'attacco russo. Keystone

«Non esiste un livello più profondo di cinismo, cattiveria o odio verso le persone di quello che la Russia incarna oggi».

Keystone-SDA SDA

Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X ricordando i 9 bambini e i 9 adulti uccisi ieri in un attacco missilistico a Kryvyi Rih, nel centro del Paese. «È di fondamentale importanza non lasciare questo attacco russo contro i civili, contro la città, ogni attacco del genere, senza una risposta dal mondo», ha aggiunto.

«Tragicamente, Tymofii, tre anni, è morto oggi in ospedale. Radyslav, sette anni. Arina, che avrà per sempre sette anni. Herman, nove anni. Danylo, quindici anni. Mykyta, quindici anni. Alina, quindici anni. Kostiantyn, che avrà per sempre sedici anni. Nikita, diciassette anni. Questi sono i bambini uccisi da un attacco missilistico balistico russo su Kryvyi Rih», scrive Zelensky postando le foto dell'attacco e del parco giochi colpito nella sua città dove la popolazione ha portato fiori e peluche per ricordare le piccole vittime.

«Sfortunatamente, sono stati uccisi anche nove adulti. Il missile ha colpito proprio la strada con edifici residenziali, un parco giochi, negozi e un ristorante nei dintorni. Sessantadue persone sono rimaste ferite nell'attacco, tra cui dodici bambini. Alcuni di loro sono in condizioni critiche, sono attualmente in ospedale. I medici stanno facendo tutto il possibile per salvare vite», aggiunge.

«Oltre a quel missile balistico, ieri i russi hanno lanciato droni d'attacco contro Kryvyi Rih durante l'operazione di salvataggio, in un momento di grande dolore per le persone. L'attacco con i droni ha ferito sette persone. Una persona è stata uccisa», riferisce il leader ucraino.