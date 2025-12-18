Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy Keystone

«Mosca vuole escludere gli europei» dalle garanzie di sicurezza «e questo non deve accadere». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Bruxelles.

«L'adesione all'Ue è una componente cruciale dei negoziati di pace», stando al dibattito sull'allargamento tra i leader Ue, ha riferito un alto funzionario Ue.

«Il sostegno a un'Ucraina prospera e democratica nell'Ue è un elemento chiave per il contributo dell'Ue alla pace e alla sicurezza in Ucraina – si evidenzia -. L'Ucraina ha compiuto enormi sforzi in condizioni molto difficili. E' quindi fondamentale trovare il modo di far progredire il percorso di adesione».

I leader Ue affronteranno ora il dossier del nuovo bilancio comune 2028-2034. Il confronto servirà come scambio politico sulle priorità di spesa dell'Ue in vista delle negoziazioni formali che entreranno nel vivo nei prossimi mesi.