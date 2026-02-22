  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Zelensky: nelle ultime ore colpiti da 300 droni e 50 missili

SDA

22.2.2026 - 10:31

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
Keystone

In nottata la Russia ha colpito diverse aree dell'Ucraina con «quasi 300 droni» e «50 missili di vario tipo, una quota significativa dei quali balistici»: lo ha reso noto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Keystone-SDA

22.02.2026, 10:31

22.02.2026, 11:04

I raid hanno colpito Kiev e la sua regione, nonché le regioni di Dnipro, Kirovohrad, Mykolaiv, Odesa, Poltava e Sumy, ha aggiunto.

Nel corso dell'attacco una persona «è stata uccisa» nel distretto di Fastiv, mentre altre otto persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, ha poi riferito Zelensky. «L'obiettivo principale dell'attacco è stato il settore energetico», ha precisato.

