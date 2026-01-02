  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Zelensky nomina Ivashchenko nuovo capo dell'intelligence militare

SDA

2.1.2026 - 17:21

Zelensky ha scelto il nuovo capo dell'intelligence militare.
Keystone
Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato oggi Oleh Ivashchenko, attuale capo del servizio di intelligence estero dell'Ucraina, nuovo capo dell'intelligence militare del Paese, al posto di Kyrylo Budanov.

Keystone-SDA

02.01.2026, 17:21

02.01.2026, 17:37

«Da oggi, Oleh Ivashchenko continuerà a servire il nostro Paese e a svolgere i compiti relativi alla limitazione del potenziale militare russo in qualità di capo dell'intelligence militare dell'Ucraina», ha scritto il leader ucraino su X.

