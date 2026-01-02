Guerra in UcrainaZelensky nomina Ivashchenko nuovo capo dell'intelligence militare
SDA
2.1.2026 - 17:21
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato oggi Oleh Ivashchenko, attuale capo del servizio di intelligence estero dell'Ucraina, nuovo capo dell'intelligence militare del Paese, al posto di Kyrylo Budanov.
Keystone-SDA
02.01.2026, 17:21
02.01.2026, 17:37
«Da oggi, Oleh Ivashchenko continuerà a servire il nostro Paese e a svolgere i compiti relativi alla limitazione del potenziale militare russo in qualità di capo dell'intelligence militare dell'Ucraina», ha scritto il leader ucraino su X.