Volodymyr Zelensky non andrà a Mosca. Keystone

Volodymyr Zelensky per la prima volta ha esplicitamente respinto l'invito-sfida di Vladimir Putin ad andare a Mosca per un incontro faccia a faccia, affermando che semmai potrà essere il leader del Cremlino a «venire a Kiev».

Keystone-SDA SDA

Il presidente ucraino lo ha dichiarato nel corso di un'intervista all'emittente americana Abc News.

Putin «può venire a Kiev», ha detto Zelensky. «Io non posso andare a Mosca quando il mio Paese è sotto attacco missilistico, ogni giorno. Non posso andare nella capitale di questo terrorista. Putin lo capisce», ha detto Zelensky all'intervistatrice di Abc, Martha Raddatz.