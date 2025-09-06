  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Zelensky: «Non andrò a Mosca, Putin invece venga a Kiev»

SDA

6.9.2025 - 09:01

Volodymyr Zelensky non andrà a Mosca.
Volodymyr Zelensky non andrà a Mosca.
Keystone

Volodymyr Zelensky per la prima volta ha esplicitamente respinto l'invito-sfida di Vladimir Putin ad andare a Mosca per un incontro faccia a faccia, affermando che semmai potrà essere il leader del Cremlino a «venire a Kiev».

Keystone-SDA

06.09.2025, 09:01

06.09.2025, 09:10

Il presidente ucraino lo ha dichiarato nel corso di un'intervista all'emittente americana Abc News.

Putin «può venire a Kiev», ha detto Zelensky. «Io non posso andare a Mosca quando il mio Paese è sotto attacco missilistico, ogni giorno. Non posso andare nella capitale di questo terrorista. Putin lo capisce», ha detto Zelensky all'intervistatrice di Abc, Martha Raddatz.

