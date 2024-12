Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prende la parola al termine dell'incontro con i leader dell'Ue a Bruxelles. Keystone

«Non possiamo vivere con un conflitto congelato sul nostro terreno, la gente deve sapere cosa succede dopo per avere una tregua, altrimenti significa congelare un conflitto. Abbiamo bisogno di garanzie di sicurezza».

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine dell'incontro con i leader Ue.

«Orban non ha mandato per negoziare»

Il presidente ucraino ha inoltre precisato di non avere avuto «alcuna conversazione con il primo ministro dell'Ungheria. Non è molto serio parlare di queste iniziative» come una tregua di Natale «legate alle vite degli ucraini e scoprirle dai media.»

«Con tutto il rispetto, Orban non ha un mandato per negoziare e le sue relazioni con Putin sono un po' troppo calde per rimettere Putin al suo posto».