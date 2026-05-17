ConflittiZelensky: «I nostri attacchi sono giustificati, Mosca metta fine a guerra»
SDA
17.5.2026 - 12:07
«Le nostre risposte al prolungamento della guerra da parte della Russia e agli attacchi contro le nostre città e comunità sono del tutto giustificate».
Keystone-SDA
17.05.2026, 12:07
17.05.2026, 12:25
SDA
Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivendica su Telegram gli attacchi contro la Russia. «Questa volta, i droni hanno raggiunto la regione di Mosca, e stiamo chiaramente dicendo ai russi: il loro Paese deve porre fine alla guerra».
«Sono grato all'Sbu e a tutte le Forze di Difesa per la loro precisione. La distanza dal confine statale dell'Ucraina è di oltre 500 km. La concentrazione della difesa aerea russa nella regione di Mosca è la più grande. Ma ce la faremo», aggiunge.