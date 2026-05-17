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Conflitti Zelensky: «I nostri attacchi sono giustificati, Mosca metta fine a guerra»

SDA

17.5.2026 - 12:07

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha giustificato gli attacchi su Mosca.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha giustificato gli attacchi su Mosca.
Keystone

«Le nostre risposte al prolungamento della guerra da parte della Russia e agli attacchi contro le nostre città e comunità sono del tutto giustificate».

Keystone-SDA

17.05.2026, 12:07

17.05.2026, 12:25

Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivendica su Telegram gli attacchi contro la Russia. «Questa volta, i droni hanno raggiunto la regione di Mosca, e stiamo chiaramente dicendo ai russi: il loro Paese deve porre fine alla guerra».

«Sono grato all'Sbu e a tutte le Forze di Difesa per la loro precisione. La distanza dal confine statale dell'Ucraina è di oltre 500 km. La concentrazione della difesa aerea russa nella regione di Mosca è la più grande. Ma ce la faremo», aggiunge.

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