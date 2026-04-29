Guerra in UcrainaZelensky: «Abbiamo adottato nuove sanzioni contro Mosca per i bambini rapiti»
SDA
29.4.2026 - 17:01
«Abbiamo adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro entità russe coinvolte nel rapimento di bambini ucraini e contro navi della flotta ombra russa». Lo annuncia in un post sul proprio profilo X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.
Keystone-SDA
29.04.2026, 17:01
29.04.2026, 17:08
SDA
«Le prime misure comprendono individui coinvolti nel trasferimento di bambini ucraini dai territori occupati, nella cancellazione della loro identità e nel loro occultamento», scrive Zelensky, specificando che «tra i sanzionati figurano funzionari di Mosca, collaborazionisti e propagandisti».
«Il secondo elenco riguarda 23 navi utilizzate dalla Russia per l'esportazione di petrolio. Alcune di queste imbarcazioni sono già soggette a sanzioni da parte dei nostri partner». Infine, l'annuncio di nuove misure: «Stiamo preparando un altro pacchetto di sanzioni di particolare importanza che sarà reso noto a breve», conclude il leader ucraino.