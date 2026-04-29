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Guerra in Ucraina Zelensky: «Abbiamo adottato nuove sanzioni contro Mosca per i bambini rapiti»

SDA

29.4.2026 - 17:01

Zelensky vuole alzare la pressione sulla Russia.
Zelensky vuole alzare la pressione sulla Russia.
Keystone

«Abbiamo adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro entità russe coinvolte nel rapimento di bambini ucraini e contro navi della flotta ombra russa». Lo annuncia in un post sul proprio profilo X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Keystone-SDA

29.04.2026, 17:01

29.04.2026, 17:08

«Le prime misure comprendono individui coinvolti nel trasferimento di bambini ucraini dai territori occupati, nella cancellazione della loro identità e nel loro occultamento», scrive Zelensky, specificando che «tra i sanzionati figurano funzionari di Mosca, collaborazionisti e propagandisti».

«Il secondo elenco riguarda 23 navi utilizzate dalla Russia per l'esportazione di petrolio. Alcune di queste imbarcazioni sono già soggette a sanzioni da parte dei nostri partner». Infine, l'annuncio di nuove misure: «Stiamo preparando un altro pacchetto di sanzioni di particolare importanza che sarà reso noto a breve», conclude il leader ucraino.

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