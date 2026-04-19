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Guerra in Ucraina Zelensky: «Ogni dollaro per il petrolio russo finanzia la guerra»

SDA

19.4.2026 - 10:31

Zelensky cerca di indebolire i flussi di denaro di cui può beneficiare la Russia.
Zelensky cerca di indebolire i flussi di denaro di cui può beneficiare la Russia.
Keystone

«Ogni dollaro speso per il petrolio russo è denaro per la guerra». Lo scrive su X il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

Keystone-SDA

19.04.2026, 10:31

19.04.2026, 18:46

«Il continuo allentamento delle sanzioni contro la Russia non rispecchia la reale situazione bellica né quella diplomatica – aggiunge – e alimenta l'illusione della leadership russa di poter continuare la guerra. Solo questa settimana, i russi hanno lanciato oltre 2360 droni d'attacco, più di 1320 bombe aeree guidate e quasi 60 missili di vario tipo contro le nostre città e comunità».

«Più di 110 petroliere della flotta ombra di Mosca sono attualmente in mare. A bordo ci sono oltre 12 milioni di tonnellate di petrolio russo che, grazie all'allentamento delle sanzioni, possono essere nuovamente vendute senza conseguenze. Si tratta di 10 miliardi di dollari, una risorsa che viene convertita direttamente in nuovi attacchi contro l'Ucraina».

«Ecco perché è fondamentale fermare le petroliere russe, impedendo loro di consegnare petrolio ai porti. Le esportazioni di petrolio dell'aggressore devono diminuire e le sanzioni a lungo termine contro l'Ucraina continuano a contribuire a questo obiettivo. Sono grato a ciascuno dei nostri soldati per la loro precisione – conclude Zelensky – e ringrazio tutti i partner che stanno contribuendo ad aumentare la pressione sulla Russia in questa guerra».

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