Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky (foto d'archivio) Keystone

Dopo un incontro con il comandante delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze armate del suo Paese stanno pianificando nuovi attacchi in profondità in Russia.

«Abbiamo analizzato in dettaglio la situazione nella zona di Zaporizhzhia e le intenzioni del nemico. Anche la situazione nelle zone di confine delle regioni di Sumy e Kharkiv. Continueremo le nostre operazioni attive esattamente come necessario per la difesa dell'Ucraina. Le forze e le risorse sono pronte. Sono stati pianificati anche nuovi attacchi in profondità», ha scritto il presidente su X.

Nel post, Zelensky ha affermato che l'esercito russo sta «concentrando i suoi maggiori sforzi» a Pokrovsk, un polo logistico strategicamente importante nell'Ucraina orientale.