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Guerra in Ucraina Zelensky: «La prima tranche del prestito da 90 miliardi è destinata a produrre armi»

SDA

26.4.2026 - 16:31

Volodymyr Zelensky ha spiegato come intende utilizzare il denaro europeo.
Volodymyr Zelensky ha spiegato come intende utilizzare il denaro europeo.
Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la prima tranche del prestito di 90 miliardi di euro concesso dall'Ue sarà destinata alla produzione di armi e alla protezione energetica. Lo riporta Rbc-Ucraina.

Keystone-SDA

26.04.2026, 16:31

26.04.2026, 16:46

«Destineremo la prima tranche del pacchetto di aiuti europei approvato, pari a 90 miliardi di euro, alla produzione nazionale per la difesa dell'Ucraina. Si tratta di droni e dell'intero settore della tecnologia militare», si legge nel messaggio.

Zelensky ha poi indicato l'energia come secondo settore prioritario.

Proprio a proposito di energia, il presidente ucraino ha affermato che «Durante un incontro con il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi, ho sottolineato l'inaccettabilità della presenza della Russia presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Abbiamo discusso degli spegnimenti temporanei delle unità della centrale nucleare, delle riduzioni della loro produzione e delle potenziali conseguenze di queste azioni criminali», si legge su X.

Zelensky ha precisando che «per un funzionamento sicuro, la centrale deve essere restituita alla gestione dell'operatore autorizzato dell'Ucraina e del regolatore nucleare».

Il leader ucraino spiega poi che si è deciso «di proseguire con le missioni dell'Aiea per garantire un monitoraggio continuo delle condizioni della centrale. Sono grato a Rafael Grossi e al team dell'Agenzia per la loro visita al nostro Paese in occasione del 40o anniversario del disastro di Chernobyl.»

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