UcrainaZelensky: «Putin ha fallito, non ha raggiunto gli obiettivi di guerra»
SDA
24.2.2026 - 08:11
Vladimir Putin «ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra»: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel quarto anniversario dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina.
Keystone-SDA
24.02.2026, 08:11
24.02.2026, 08:13
SDA
Kiev «farà qualunque cosa necessaria per arrivare a una pace solida e duratura», ha sottolineato Zelensky.
L'Ucraina è pronta a fare «tutto» il possibile per garantire una pace solida e duratura, afferma Zelensky in un videomessaggio in occasione dell'anniversario. «Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha piegato gli ucraini. Non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l'Ucraina e faremo tutto il possibile per raggiungere la pace e per garantire giustizia», ha detto Zelensky.