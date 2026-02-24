Zelensky si è rivolto alla popolazione per il quarto anniversario dell'inizio del conflitto. (Foto d'archivio) Keystone

Vladimir Putin «ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra»: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel quarto anniversario dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina.

Keystone-SDA SDA

Kiev «farà qualunque cosa necessaria per arrivare a una pace solida e duratura», ha sottolineato Zelensky.

L'Ucraina è pronta a fare «tutto» il possibile per garantire una pace solida e duratura, afferma Zelensky in un videomessaggio in occasione dell'anniversario. «Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha piegato gli ucraini. Non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l'Ucraina e faremo tutto il possibile per raggiungere la pace e per garantire giustizia», ha detto Zelensky.