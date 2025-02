Zelensky dal palco della Conferenza di Monaco. Keystone

«Stando ai servizi segreti questa estate la Russia vuole inviare truppe in Bielorussia, con il pretesto di fare esercitazioni. Potrebbero da lì attaccare l'Ucraina», ma potrebbero anche dirigersi verso altri Paesi.

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Conferenza di Monaco, ricordando che «la Bielorussia ha frontiere con tre Paesi Nato».

Ieri «un drone della Russia ha colpito il sarcofago di Chernobyl. Un drone con 50 kg di esplosivo», ha dichiarato ancora Zelensky. Il presidente ucraino ha detto di vedere questo gesto non solo come «folle», ma anche come «simbolico». «È il segno che Putin non vuole alcuna pace. Non si prepara al dialogo», ha aggiunto.

«Guardate cosa sta cercando di fare Putin ora. Questo è il suo gioco: Putin parla a tu per tu con l'America, proprio come prima della guerra quando si incontrarono e sembrava che volessero spartirsi il mondo», ha proseguito Zelensky parlando del presidente russo.

«Poi, Putin cercherà di far salire il presidente degli Stati Uniti sulla Piazza Rossa il 9 maggio di quest'anno, non come leader rispettato, ma come sostegno della sua stessa performance. Non ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di un vero successo. Abbiamo bisogno di una vera pace».

Zelensky ha anche detto di aver avuto un «buon colloquio» telefonico con Donald Trump, nel quale ha ribadito che l'Ucraina è pronta a un piano comune ma che, prima del bilaterale con Putin, il tycoon «deve incontrare me».