È la prima volta che Zelensky formula pubblicamente accuse del genere Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista alla Cbs News che Kiev possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Lo scrive la testata statunitense.

Keystone-SDA SDA

Si tratta di un'accusa che, secondo la Corte penale internazionale, potrebbe configurarsi come crimine di guerra. Questa è la prima volta che Zelensky formula pubblicamente tale accusa, che va oltre le prove documentate di un programma statale russo di deportazione di bambini ucraini in campi di rieducazione o «russificazione».

«Quando questi bambini crescono, li mandano sul campo di battaglia», ha affermato Zelensky. Ha dichiarato di «avere le prove», ma non ha specificato di quali prove si tratti. «Insegnano a questi bambini a odiare il loro paese, a odiare il loro popolo», ha detto Zelensky.

La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Putin nel 2023 a causa di quello che ha definito un programma di «deportazione illegale di popolazione (bambini)». Il Cremlino lo ha definito invece un'iniziativa umanitaria per prendersi cura degli orfani di guerra.

Il Laboratorio di Ricerca Umanitaria della Yale School of Public Health ha concluso a marzo che Gazprom e Rosneft hanno contribuito a finanziare la rieducazione di oltre 2'000 bambini ucraini. Il rapporto sosteneva inoltre che la decisione dell'amministrazione Trump di concedere una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio russo in mare ha generato profitti inaspettati per entrambe le società.

Alla domanda se la temporanea revoca delle sanzioni stia inavvertitamente alimentando il programma di rapimenti, Zelensky ha risposto: «La revoca delle sanzioni è un aiuto per i soldati russi. Spero che il Congresso trovi nuovamente la possibilità di imporre sanzioni ai russi, a causa dei bambini».

Zelensky ha anche detto alla Cbs che l'Ucraina ha documentato il rapimento di almeno 20'000 bambini ucraini e chiede aiuto per rintracciare quelli che sospetta essere numeri ancora più alti.