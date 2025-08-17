  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Zelensky: «Il rifiuto di Mosca a un cessate il fuoco complica le cose»

SDA

17.8.2025 - 08:14

Le mosse di Mosca complicano le cose, secondo Volodymyr Zelensky.
Keystone
Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia il rifiuto della Russia ad un cessate il fuoco, cosa che secondo lui «complica la situazione» nel raggiungimento del piano di pace voluto da Donald Trump dopo l'incontro con Putin.

Keystone-SDA

17.08.2025, 08:14

17.08.2025, 08:26

«Vediamo che la Russia sta respingendo i numerosi appelli al cessate il fuoco e non ha ancora deciso quando smetterà di uccidere – le sue parole sui social network -. Questo complica la situazione. Se non è disposta a eseguire un semplice ordine di cessare le ostilità, potrebbero essere necessari importanti sforzi per spingere la Russia a voler attuare qualcosa di molto più importante: la coesistenza pacifica con i suoi vicini per decenni».

Intanto è emerso che Donald Trump vuole organizzare il vertice trilaterale con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky il 22 agosto, venerdì prossimo. Lo riferiscono due fonti informate al corrispondente di Axios da Washington, Barak Ravid.

