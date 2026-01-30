Non si vede ancora una fine del conflitto. Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che non esiste un accordo ufficiale di cessate il fuoco sugli obiettivi energetici tra Ucraina e Russia.

Keystone-SDA SDA

Per lui la decisione, che l'Ucraina ritiene un'"opportunità» piuttosto che un vero e proprio accordo, è stata un'iniziativa proposta dagli Stati Uniti e personalmente dal presidente Donald Trump, riferiscono i media internazionali.

Zelensky ha affermato che «se Mosca interromperà gli attacchi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina, Kiev in cambio si asterrà dal colpire i siti energetici russi».

Zelensky ha anche detto che la Russia ha interrotto lo scambio di prigionieri perché non ritiene di trarne alcun vantaggio.

«I russi hanno bloccato il processo. Non sono molto interessati allo scambio di persone perché ritengono che non porti loro nulla», ha detto il leader ucraino come riportano i media internazionali.

«Pensano che ci dia qualcosa. Ma credo che debbano pensare anche alla loro gente, ai loro militari», ha concluso Zelensky.