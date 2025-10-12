  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Zelensky sente ancora Trump e Macron: «Servono missili»

SDA

12.10.2025 - 19:30

Zelensky chiede più armi.
Zelensky chiede più armi.
Keystone

Gli occhi della comunità internazionale in queste ore sono puntati sul Medio Oriente, ma Volodymyr Zelensky prova a tenere alta l'attenzione degli alleati anche sulla sua guerra.

Keystone-SDA

12.10.2025, 19:30

12.10.2025, 20:02

Il leader ucraino ha sentito per la seconda volta in due giorni Donald Trump e ha parlato con Emmanuel Macron. La richiesta, pressante, è sempre quella: più sistemi di difesa antiaerea e più missili, con un'attenzione particolare ai vettori di lungo raggio, per contrastare l'offensiva russa.

L'obiettivo di Kiev è sfruttare l'onda emotiva dell'inquilino della Casa Bianca, che sembra essersi stancato delle promesse di pace non mantenute da Vladimir Putin. L'ultimo indizio in questa direzione lo fornisce il Financial Times: gli ucraini hanno ricevuto informazioni di intelligence Usa per colpire le risorse energetiche russe.

Uno scambio «molto produttivo»

«Ho appena parlato con Potus» ed «anche questa conversazione è stata molto produttiva», ha fatto sapere Zelensky nel primo pomeriggio dai suoi canali social. In questa occasione sono state approfondite le questioni sollevate nel colloquio delle 24 ore precedenti, che riguardano «tutti gli aspetti», ha spiegato il presidente ucraino.

A partire soprattutto dal «rafforzamento delle nostre capacità nella difesa aerea, nella resilienza e nelle capacità a lungo raggio». Sulla linea Washington-Kiev, quindi, sarebbe stata approfondita l'apertura di Trump all'invio all'alleato dei missili Tomahawk, con una gittata di circa 2500 chilometri e capaci quindi di moltiplicare le opzioni di attacco ucraine.

La collaborazione Kiev-Parigi

Di analogo tenore il colloquio con il presidente francese. «L'ho informato delle nostre esigenze prioritarie, in primo luogo i sistemi di difesa aerea e i missili», ha spiegato Zelensky, sottolineando che «la Russia ora sta sfruttando il momento», dal «Medio Oriente» alle «questioni interne di ogni Paese» (vedi proprio la crisi politica che scuote l'Eliseo), per condurre attacchi contro l'Ucraina «sempre più vili».

Per far fronte all'esigenza di nuove armi, Kiev sta lavorando con Parigi «per espandere l'iniziativa Purl», con i Paesi della Nato che acquistano armi americane da girare all'Ucraina.

I più letti

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Quanto è davvero salutare andare in bicicletta elettrica?
Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire
La figlia di Vittorio Sgarbi: «Non voglio che qualcuno si approfitti di lui»
Ristruttura casa e trova un tesoro, ecco la scoperta di un operaio in Italia

La guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. Kiev: «Black out nella capitale e in nove regioni del Paese»

Guerra in UcrainaKiev: «Black out nella capitale e in nove regioni del Paese»

Guerra in Ucraina. Razzi su aereo azero: Putin si scusa e conferma il dialogo con Washington

Guerra in UcrainaRazzi su aereo azero: Putin si scusa e conferma il dialogo con Washington

Conflitti. Raid russi sulla regione ucraina di Sumy, «almeno 3 morti»

ConflittiRaid russi sulla regione ucraina di Sumy, «almeno 3 morti»

Guerra in Ucraina. Mosca avverte Trump: «I missili a Kiev porterebbero ad una seria escalation nel conflitto»

Guerra in UcrainaMosca avverte Trump: «I missili a Kiev porterebbero ad una seria escalation nel conflitto»

Guerra in Ucraina. Bombe su Leopoli: «Il peggior attacco dall'inizio dell'invasione»

Guerra in UcrainaBombe su Leopoli: «Il peggior attacco dall'inizio dell'invasione»

Altre notizie

Medio Oriente. Sugli edifici di Gerusalemme compaionop le scritte «Thank you Trump»

Medio OrienteSugli edifici di Gerusalemme compaionop le scritte «Thank you Trump»

Guerra dei dazi. La Cina ribatte: «L'escalation è colpa degli Usa. Non vogliamo una guerra, ma non la temiamo»

Guerra dei daziLa Cina ribatte: «L'escalation è colpa degli Usa. Non vogliamo una guerra, ma non la temiamo»

Guerra dei dazi. Trump: «Gli Usa vogliono aiutare la Cina, non danneggiarla»

Guerra dei daziTrump: «Gli Usa vogliono aiutare la Cina, non danneggiarla»