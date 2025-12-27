  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Zelensky: «Serviranno fino a 800 miliardi per la ricostruzione»

SDA

27.12.2025 - 21:00

Il paese è martoriato.
Il paese è martoriato.
Keystone

«Stiamo lavorando con gli Stati Uniti sulla tabella di marcia per la prosperità dell'Ucraina. La nostra visione, insieme agli Stati Uniti, si estende fino al 2040, comprendendo gli elementi chiave di un accordo sugli investimenti e sulla prosperità futura».

Keystone-SDA

27.12.2025, 21:00

28.12.2025, 08:40

Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

«Gli aspetti e le direzioni principali sono i nostri obiettivi nazionali, l'aspettativa di vita, il ritorno dei rifugiati, il prodotto interno lordo pro capite, i nuovi posti di lavoro, le garanzie di sicurezza e, infine, l'accesso ai mercati e l'adesione all'Unione Europea. Abbiamo obiettivi e strategie per la stabilità macroeconomica. Stimiamo che la ricostruzione richiederà circa 700-800 miliardi di dollari».

«Ciò che è importante è avere una visione condivisa con gli Stati Uniti, che istituiranno diversi fondi. Ci saranno un Fondo per la costruzione dell'Ucraina, una piattaforma di investimenti sovrani dell'Ucraina, un Fondo per lo sviluppo dell'Ucraina e un Fondo per la crescita e le opportunità dell'Ucraina. Intendiamo continuare a sviluppare il Fondo di investimento per la ricostruzione tra Stati Uniti e Ucraina. I gruppi negoziali stanno anche discutendo questioni relative al Fondo per il capitale umano e al sostegno ai rimpatri», ha spiegato.

I più letti

Dodici anni dopo l'incidente di Michael Schumacher, ecco come sta la famiglia
Ecco come funziona la nuova truffa del «viaggiatore bloccato»
Ecco le 9 superstar del calcio cadute in disgrazia
Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi
Nuovo anno, nuove leggi: ecco cosa cambia in Svizzera

Altre notizie

Le parole della presidente. «Ginevra non è in pericolo, deve approfittare dei tagli all'ONU»

Le parole della presidente«Ginevra non è in pericolo, deve approfittare dei tagli all'ONU»

Stati Uniti. Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza

Stati UnitiTempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza

Elezioni anticipate. In Kosovo si vota per le parlamentari, interesse in Svizzera

Elezioni anticipateIn Kosovo si vota per le parlamentari, interesse in Svizzera