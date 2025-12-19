  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Zelensky: «Il sostegno dell'UE rafforza la nostra resilienza»

SDA

19.12.2025 - 08:28

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky
Keystone

«Sono grato a tutti i leader dell'Unione europea per la decisione del Consiglio europeo di stanziare 90 miliardi di euro (83,85 miliardi di franchi) di aiuti finanziari all'Ucraina nel periodo 2026-2027.

Keystone-SDA

Si tratta di un sostegno significativo che rafforza davvero la nostra resilienza».

Lo scrive su X il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in merito al prestito concesso dall'Ue. «È importante che i beni russi rimangano immobilizzati – prosegue – e che l'Ucraina abbia ricevuto una garanzia di sicurezza finanziaria per i prossimi anni. Grazie per il risultato raggiunto e per l'unità dimostrata. Insieme stiamo difendendo il futuro del continente».

