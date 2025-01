Secondo Volodymyr Zelensky Trump giocherà un ruolo importante nella guerra in Ucraina. Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in un'intervista trasmessa ieri sera dalla tv ucraina che «l'imprevedibilità» del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe contribuire a porre fine alla guerra con la Russia.

Keystone-SDA SDA

«Trump può essere decisivo (...) in questa guerra. Può aiutarci a fermare (Vladimir) Putin. È molto forte e imprevedibile», ha detto Zelensky in un'intervista televisiva, aggiungendo di credere che il presidente eletto americano «voglia davvero porre fine alla guerra.»

«Uno dei più importanti risultati dell'anno scorso è stato quello di aver sventato tre operazioni russe per occupare Kharkiv, Sumy e Zaporizhzhia. Complimenti a tutti i soggetti coinvolti, in particolare ai nostri soldati», ha poi detto il presidente ucraino in un'intervista con il telethon United News, scrive Ukrinform.

Zelensky ha sottolineato che Kharkiv, Sumy e Zaporizhzhia «sono città ucraine». «Vorrei ringraziare le persone che vivono lì. Hanno sopportato una dura prova», ha affermato. In precedenza, in un'intervista a Le Monde, il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi, ha rivelato che l'operazione a Kursk era stata lanciata per contrastare un'offensiva russa su Kharkiv, alleviare la pressione su tutti i fronti e impedire l'apertura di un nuovo fronte a Sumy.