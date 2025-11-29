GuerraUmerov è il nuovo capo della delegazione ucraina nei negoziati in USA
29.11.2025 - 12:10
Sarà Rustem Umerov, ex ministro della Difesa ucraino e attuale segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa, a guidare la delegazione ucraina che si è recata negli Stati Uniti per i negoziati sul piano di pace.
Lo ha stabilito il presidente Volodymyr Zelensky, con decreto, riferiscono i media di Kiev. In precedenza il capo delegazione era Andriy Yermak, costretto ieri alle dimissioni a causa dello scandalo corruzione. Nella delegazione è confermato anche il capo degli 007 militari, Kirylo Budanov.