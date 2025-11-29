  1. Clienti privati
Guerra Umerov è il nuovo capo della delegazione ucraina nei negoziati in USA

SDA

29.11.2025 - 12:10

Rustem Umerov (nella foto d'archivio) alla testa della delegazione ucraina negli Stati Uniti, al posto del dimissionario Andriy Yermak.
Keystone

Sarà Rustem Umerov, ex ministro della Difesa ucraino e attuale segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa, a guidare la delegazione ucraina che si è recata negli Stati Uniti per i negoziati sul piano di pace.

Keystone-SDA

29.11.2025, 12:14

Lo ha stabilito il presidente Volodymyr Zelensky, con decreto, riferiscono i media di Kiev. In precedenza il capo delegazione era Andriy Yermak, costretto ieri alle dimissioni a causa dello scandalo corruzione. Nella delegazione è confermato anche il capo degli 007 militari, Kirylo Budanov.

