Guerra Zelensky: «Washington ha proposto un incontro USA-Russia-Ucraina»

SDA

20.12.2025 - 15:17

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Washington ha proposto un incontro tra Stati Uniti, Ucraina e Russia a Miami.

«A quanto ho capito, hanno proposto questo formato: Ucraina, America, Russia», ha detto Zelensky, aggiungendo che gli europei potrebbero essere presenti e che sarebbe «logico tenere un incontro congiunto... dopo aver compreso i potenziali risultati dell'incontro che ha già avuto luogo».

