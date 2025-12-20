Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Washington ha proposto un incontro tra Stati Uniti, Ucraina e Russia a Miami.

«A quanto ho capito, hanno proposto questo formato: Ucraina, America, Russia», ha detto Zelensky, aggiungendo che gli europei potrebbero essere presenti e che sarebbe «logico tenere un incontro congiunto... dopo aver compreso i potenziali risultati dell'incontro che ha già avuto luogo».