L'aeroporto potrà verosimilmente ampliare la pista 28 di 400 metri verso ovest e la pista 32 di 280 metri verso nord. Keystone

In base alle proiezioni, gli aventi diritto di voto nel canton Zurigo sono favorevoli al prolungamento delle piste dell'aeroporto di Kloten. La seconda proiezione prevede un 62,5% di «sì».

Lo scalo potrà quindi ampliare la pista 28 di 400 metri verso ovest e la pista 32 di 280 metri verso nord. I costi, pari a 250 milioni di franchi, saranno sostenuti dallo stesso aeroporto.

Secondo i gestori, l'obiettivo è aumentare la sicurezza e migliorare la puntualità. In questo modo si ridurrà anche il rumore degli aerei nelle ore serali. L'allungamento è stato sostenuto principalmente dai partiti di centro-destra; anche il Consiglio di Stato e Gran consiglio si sono espressi a favore.

Anche per il controprogetto all'iniziativa «per l'applicazione della legge e dell'ordine» dei Giovani UDC, che vorrebbero far pagare «obbligatoriamente» agli organizzatori di manifestazioni non autorizzate gli interventi della polizia e i danni, dalle urne dovrebbe uscire un sì. Il controprogetto del governo, leggermente modificato dal parlamento, prevede che chi commette atti di vandalismo durante una manifestazione verrà chiamato alla cassa solo in caso di «intervento straordinario della polizia».

Probabilmente sarà invece respinta l'iniziativa popolare per «rive pubbliche ed ecologicamente valorizzate» sostenuta da PS, Verdi e Lista alternativa. Il testo chiede di realizzare entro il 2050 un percorso pedonale lungo tutte le rive del Lago di Zurigo.

es, ats