L'80enne Emmerson Mnangagwa ha ottenuto 52,6% dei suffragi, stando alla commissione elettorale. (immagine d'archivio) Keystone

Il presidente uscente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ha vinto ieri le elezioni presidenziali e ottenuto così un secondo mandato. Lo rendono noto fonti ufficiali.

Mnangagwa, 80 anni, ha avuto il 52,6% dei voti espressi contro il 44% di Nelson Chamisa, il leader dell'opposizione che ha denunciato «frodi» durante il voto, ha detto il presidente della commissione, il giudice Chigumba.

La regolarità del voto è stata messa in dubbio anche dagli osservatori internazionali. Si era votato il 23 agosto ed era prevista la diffusione dei risultati entro cinque giorni.

Dal canto suo il principale partito di opposizione dello Zimbabwe ha respinto i risultati delle elezioni presidenziali che hanno visto il presidente in carica Mnangagwa ottenere un secondo mandato in un voto che secondo gli osservatori internazionali non ha rispettato gli standard democratici.

«Non possiamo accettare i risultati»

«Non possiamo accettare i risultati», ha detto Promise Mkwananzi, portavoce del partito Citizens Coalition for Change (CCC), il cui candidato Nelson Chamisa è arrivato secondo, descrivendo il conteggio dei voti come «falso».

Il Presidente in carica, e ora rieletto, Mnangagwa è del partito Zanu-Pf, lo storico movimento di liberazione del paese al potere dal 1980 quando lo Zimbabwe ha ottenuto l'indipendenza dall'Inghilterra. Il paese è stato governato dal dittatore Robert Mugabe per 37 anni finché è stato rovesciato in un colpo di stato da Mnangagwa che ha poi vinto le elezioni del 2018 con una metodologia simile a quella illustrate dalle missioni di osservazione.

SDA