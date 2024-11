Cia, Fbi e polizia di New York sono accusate di aver avuto un ruolo nell'assassinio di Malcom X. Keystone

La famiglia di Malcom X fa causa alla Cia, all'Fbi e alla polizia di New York, accusandole di aver avuto un ruolo nell'assassinio del leader dei diritti civili nel 1965.

SDA

Secondo quanto riportato dai media americani, nei documenti presentati a un tribunale di New York le figlie di Malcom X affermano che le agenzie erano a conoscenza o erano coinvolte nel complotto e non hanno agito per fermarlo.

«Riteniamo che abbiamo cospirato per assassinare Malcom X», ha detto il legale dei diritti civili Ben Crump, che rappresenta la famiglia nella causa da 100 milioni.

SDA