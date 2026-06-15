Il primo ministro britannico Keir Starmer ha aperto la serie di arrivi dei leader del G7 sulla pista dell'aeroporto di Ginevra: il leader laburista è stato accolto nel pomeriggio dal presidente della Confederazione Guy Parmelin.

Starmer era accompagnato dalla moglie e dal consigliere per la sicurezza nazionale Jonathan Powell. In seguito sul tarmac di Ginevra sono attesi il primo ministro canadese Mark Carney, il presidente americano Donald Trump, la prima ministra giapponese Sanae Takaichi, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Il padrone di casa del vertice del G7, il presidente francese Emmanuel Macron, è già arrivato ieri nella località francese senza transitare da Ginevra.

In precedenza, Parmelin ha accolto altri leader che non fanno parte del club delle grandi potenze ma che partecipano all'incontro: il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. I due hanno già raggiunto Evian.