Un gatto è salito sul palco del balletto «Romeo e Giulietta» dell'Imperial Russian Ballet Company a Smirne, in Turchia. Il video del felino è diventato presto virale.

Hai fretta? blue News riassume per te Un gatto è salito sul palco del balletto «Romeo e Giulietta» dell'Imperial Russian Ballet Company a Smirne, in Turchia.

Il video del micio è diventato rapidamente virale.

È stato un gatto la vera star del balletto di Romeo e Giulietta dell'Imperial Russian Ballet Company a Smirne, in Turchia, come riporta «Sky TG24».

Durante il finale dello spettacolo, il felino è salito sul palco mettendosi accanto a Romeo, tra i sorrisi e gli applausi del pubblico. I ballerini sono riusciti a non interrompere l'esibizione.

Il video, condiviso da una delle ballerine, è diventato velocemente virale sui social media.

Non è la prima volta

In Turchia non è una novità che ci siano questo tipo di «intrusi». Il Paese ha infatti un grave problema di gatti e cani randagi, e non è inusuale che talvolta qualcuno diventi famoso grazie ai social media.

Già un paio d'anni fa, come scrive «La Stampa», sempre un gatto era salito sul palco dell'Istanbul Music Festival durante il concerto dell'orchestra svizzera Lucerne Festival Strings.

Il micio, che è passato indisturbato davanti ai musicisti, è stato immortalato in un filmato dalla guida turistica locale Bengi Isil Gokturk, e diffuso sul web è diventato presto celebre.