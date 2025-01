Gazprom ha comunicato l'interruzione delle forniture di gas russo tramite l'Ucraina (foto d'archivio) Keystone

«Le forniture di gas russo tramite l'Ucraina si sono interrotte alle 8 ora di Mosca» (le 6 in Svizzera), ha dichiarato stamattina Gazprom.

Keystone-SDA SDA

«Dato che Kiev ha ripetutamente e chiaramente rifiutato di estendere gli accordi in tal senso» con la Russia, l'azienda «ha perso in data odierna la capacità tecnica e legale di far transitare il gas attraverso l'Ucraina»: è quanto si legge in un comunicato di Gazprom, citato dall'agenzia di stampa Tass.