Migliaia di manifestanti si sono radunati oggi a Ginevra per protestare contro il vertice del G7, in programma da domani nella vicina Évian-les-Bains (Francia). Il corteo, scortato da un imponente dispiegamento di forze di sicurezza, è partito dal parco Mon Repos poco dopo le 15.00.

Nella zona della stazione si sono verificati scontri con la polizia ed è stata incendiata un'auto. Come riportato da un giornalista di Keystone-ATS, alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti, tra cui biciclette, contro le forze dell'ordine. Si sono inoltre udite esplosioni e sono stati segnalati diversi atti di vandalismo, in particolare contro una banca.

La protesta è stata organizzata dalla coalizione NO G7, che riunisce una sessantina di organizzazioni con rivendicazioni sociali, sindacali, femministe, filopalestinesi, rivoluzionarie, eccetera.

Il percorso approvato dalle autorità si limita alla riva destra del lago, risale verso la Place des Nations e torna al punto di partenza. Il raduno dovrà essere sciolto per le 22:30.

I manifestanti si battono, tra le altre cose, per la dissoluzione del G7, per la situazione dei civili a Gaza, contro l'uso da parte degli Stati Uniti delle basi militari in Europa per bombardare l'Iran, per l'interruzione delle relazioni commerciali con Israele, per salari minimi più alti, per contraccettivi gratuiti.

Sequestrati «numerosi oggetti pericolosi»

Nel primo pomeriggio la polizia cantonale ha riferito di aver sequestrato «numerosi oggetti pericolosi, che potrebbero essere utilizzati come armi» nei pressi del percorso della manifestazione.

In particolare sono stati confiscati coltelli, bombole di gas, manganelli telescopici, bocce, petardi, maschere protettive e passamontagna. Tra gli articoli pirotecnici rinvenuti, alcuni sono considerati «particolarmente pericolosi, con una combustione ad altissima temperatura e rischi di gravi ustioni».

Il vertice sarà uno dei primi grandi incontri internazionali da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato la guerra contro l'Iran alla fine di febbraio, sconvolgendo gli equilibri del Medio Oriente e ampliando le tensioni transatlantiche.

Il G7 riunisce i leader di Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti, insieme ai capi di governo invitati di diversi altri Paesi, tra cui Brasile e India.