Incidenti stradali GR: autocisterna si ribalta a Ilanz, né feriti né inquinamenti

SDA

11.10.2025 - 12:37

Massiccio intervento di polizia, vigili del fuoco e militari ieri verso le 16.00 a Ilanz/Glion (GR) per il ribaltamento di una cisterna con 4000 litri di gasolio ai margini del capoluogo della Surselva. Nessuno è rimasto ferito e non vi è stato inquinamento alcuno, riferisce oggi la polizia cantonale retica in un comunicato.

Keystone-SDA

11.10.2025, 12:37

L'incidente, la cui dinamica è al vaglio degli inquirenti, è avvenuto alle 15.45 in una rotonda tra la via da Lumnezia e la via Santeri, a ovest della cittadina. A rovesciarsi sul fianco è stato un rimorchio cisterna di un autoarticolato guidato da un 44enne.

I pompieri hanno installato una barriera per evitare che gli idrocarburi finissero nell'ambiente e un sistema antincendio. Per recuperare il rimorchio, che ha subito ingenti danni, è stato necessario l'intervento di un'autogrù. Non si è verificata alcuna fuoriuscita di gasolio.

Oltre ad agenti delle polizie cantonale e comunale, sul posto sono intervenuti 15 membri dei vigili del fuoco di Ilanz/Glion e tre membri dell'esercito per la regolazione del traffico.

