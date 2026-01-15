Disastri, IncidentiGR: batterie causano incendio in una casa plurifamiliare a Bonaduz
SDA
15.1.2026 - 11:47
Ieri pomeriggio è scoppiato un incendio in una casa plurifamiliare a Bonaduz (GR). La polizia cantonale dei Grigioni sospetta che l'incendio sia stato causato da batterie ricaricabili. Nessuna persona è rimasta ferita.
Keystone-SDA
15.01.2026, 11:47
SDA
I vigili del fuoco hanno evacuato, oltre al condominio, altri due edifici, ha scritto oggi la polizia cantonale grigionese in un comunicato.
Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe scoppiato in relazione a batterie agli ioni di litio presenti nei due appartamenti all'ultimo piano dell'edificio. I danni materiali e causati dal fumo sono stati ingenti. Gli inquilini sono dunque stati trasferiti altrove. Tutti gli altri appartamenti sono stati resi nuovamente agibili dopo poche ore.
