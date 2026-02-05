Pericoli naturaliGR: Brienz, possibile viverci a lungo termine
SDA
5.2.2026 - 20:17
Sembra di nuovo possibile vivere a lungo termine nel villaggio grigionese di Brienz/Brinzauls, da tempo minacciato da una frana. Secondo gli esperti, il pericolo è cambiato in modo tale che nei prossimi anni non saranno più necessarie lunghe evacuazioni.
Keystone-SDA
05.02.2026, 20:17
SDA
Sono due le ragioni che hanno portato a questa situazione, ha spiegato stasera a Tiefencastel (GR) il geologo Reto Thöny davanti agli interessati. In primo luogo il successo della galleria di drenaggio e poi le frane scese lo scorso novembre.
Malgrado ciò, il Comune di Albula, di cui Brienz fa parte, mantiene il progetto di trasferimento. Le autorità intendono concedere alle persone colpite una nuova finestra temporale, fino al 9 marzo, per registrarsi in vista di un trasloco preventivo.
Vista la nuova situazione, ora hanno però la possibilità di interrompere la procedura, ha sottolineato Roland Tremp, che fa parte del progetto di trasferimento. Quest'ultimo ha infatti un prezzo: gli interessati devono far demolire le loro vecchie case a Brienz.
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.
13.07.2022
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera
La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.
02.05.2023
"Lenny Kravitz è stato molto scortese"
Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?
24.07.2022
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera