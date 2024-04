Alberi e rami caduti, oggetti spazzati dal vento. La tempesta di favonio delle scorse ore ha provocato alcuni danni anche a Coira.

SDA

Le impalcature presenti in due cantieri hanno rischiato di crollare, riferisce oggi la polizia comunale in una nota, precisando che si è reso necessario l'intervento delle imprese di costruzioni per mettere in sicurezza le strutture. Sette auto sono state danneggiate, prosegue il comunicato, aggiungendo che la centrale operativa ha registrato 20 chiamate di emergenza a causa delle forti raffiche.

mh, ats