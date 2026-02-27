Durante un controllo a Susch (GR) lo scorso giovedì la Polizia cantonale grigionese ha fermato un'automobilista in stato di ebbrezza. Nel suo furgone sono stati rinvenuti diversi stupefacenti.

Durante un controllo a Susch nel veicolo di una 29enne sono state rinvenute diverse sostanze illegali. La perquisizione è stata condotta con l'aiuto di un cane addestrato per la ricerca di stupefacenti.

La cittadina tedesca di 29 anni stava percorrendo assieme a un passeggero svizzero di 25 anni la strada principale a Susch. La donna è stata fermata dalle forze dell'ordine e durante il controllo è stata ritenuta inabile alla guida e le è stata immediatamente ritirata la patente. La 29enne è stata poi denunciata.

La perquisizione del veicolo, condotta con l'aiuto di un cane addestrato per la ricerca di stupefacenti, ha permesso di rinvenire una notevole quantità di sostanze illegali. Tra queste, funghi contenenti psilocibina, marijuana, cocaina e altri stupefacenti in polvere e in compresse. Secondo il portavoce della Polizia cantonale, le quantità esatte sono ancora in fase di accertamento.