A causa del maltempo la regione grigionese della Surselva è stata colpita da due panne elettriche su larga scala alla vigilia di Natale. Stamattina, la corrente è mancata per 19 minuti. Nel pomeriggio, 25'000 connessioni verso aziende e nuclei famigliari sono rimaste senza elettricità per due ore.

Keystone-SDA, mp, ats SDA

Stando all'azienda elettrica Repower, la prima interruzione di corrente, verificatasi poco prima delle 08.30 del mattino, è stata causata da abbondanti nevicate, forti venti e danni alle linee.

Nel corso del pomeriggio, alcune parti della rete elettrica sono andate nuovamente in tilt. In combinazione con i danni alle linee, che in quel momento erano ancora in fase di riparazione, ciò ha portato al completo collasso della rete, viene precisato da Repower.

Dopo una prima analisi di sicurezza, la rete è stata gradualmente ricostruita. I primi clienti hanno riavuto la corrente dopo circa 75 minuti.