Ecco quanti milioni Traffico olimpico, la Lombardia pagherà la sua parte ai Grigioni

Il piano per gestire il traffico e la sicurezza durante i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina è costato 3,5 milioni di franchi in totale. Regione Lombardia ha ora assicurato che pagherà la sua parte.

Dopo mesi di attesa e colloqui fra Coira, Berna e Milano, Regione Lombardia ha assicurato per iscritto che pagherà la sua parte di spese per il piano di viabilità e sicurezza messo in atto dai Grigioni durante i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.