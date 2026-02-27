Il piano per gestire la viabilità e la sicurezza durante i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 è costato 3,5 milioni di franchi ai Grigioni. 2,6 milioni sono stati fatturati all'Italia, che finora non ha ancora dato risposta. (immagine d'archivio)

«Siamo in stretto contatto con la delegazione che al momento è a Roma per trovare degli accordi», ha detto oggi il presidente del Governo grigionese, Martin Bühler (PLR), durante l'incontro mensile con i giornalisti. Prima di prendere una decisione, il Governo retico aspetterà il risultato dell'incontro odierno fra Karin Keller-Sutter e il ministro italiano dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

Ricapitolando: il piano per gestire la viabilità sulle strade retiche durante i Giochi olimpici di Milano Cortina lo scorso febbraio è costato 3,5 milioni di franchi al Canton Grigioni. Malgrado Coira abbia inviato una fattura a Roma e abbia fissato un termine per metà giugno, finora non è ancora stato fatto alcun versamento. La questione è stata più volte sollevata anche in Gran Consiglio.

Questo giovedì Bühler incontrerà il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per discutere della questione Olimpiadi. «Il Governo deciderà venerdì su come procedere», ha continuato il direttore del Dipartimento delle finanze e dei Comuni, elencando gli sforzi profusi negli ultimi mesi fra dialoghi con i ministri, il presidente di Regione Lombardia e con la Confederazione.